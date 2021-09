Theate: «Il Bologna mi aiuterà a crescere. Mihajlovic fondamentale»

Arthur Theate, difensore del Bologna, si è presentato oggi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni

BOLOGNA – «Non è stato un mese facile, sapevo che sarei venuto a giocare qui ma ho giocato la prima partita con l’Ostende pur sapendo del mio addio. Cercherò di migliorare sempre di più rispetto all’anno scorso, sono certo che il Bologna potrà aiutarmi in questo, sia come calciatore che come uomo».

MIHAJLOVIC – «Sicuramente è stato importante per la mia scelta di venire qui, è stato un giocatore di caratura mondiale».

RUOLO – «Sono a disposizione, mi metterò dove il mister avrà bisogno. Il modo di giocare in Belgio è molto diverso da quello che si attua qui in Italia, avrò bisogno di un po’ di tempo per adattarmi».

IDOLI – «Dico Puyol, non era il più alto ma come mentalità era il migliore, mi rivedo in lui. Ho scelto il 6 perché è un numero che mi piace, niente di speciale».