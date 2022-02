ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez ha rinnovato fino al 2026 con il Milan. Le sue parole al canale TikTok del club

Theo Hernandez ha rinnovato fino al 2026 con il club rossonero e, dopo dopo l’ufficialità del rinnovo di contratto, ha parlato ai tifosi con una diretta sul canale TikTok dell’AC Milan. Tanti gli argomenti trattati: dal suo arrivo in rossonero alla sua vita quotidiana.

IL RINNOVO – «Sono ancora giovane, devo crescere giorno dopo giorno. Non devo dire se sono migliore di altri, questo lo deve dire la gente. Pioli mi ha migliorato in tutto, sia come persona che nel gioco; dal primo giorno in cui sono arrivato mi ha detto che devo fare ciò che so e ora lo sto facendo. La gente, la mia famiglia e i miei compagni mi aiutano».

GRUPPO MILAN – «Siamo una bella famiglia. A volte usciamo tutti insieme, siamo come una famiglia. Per questo sono rimasto qua, perché sono felice con i tifosi e con i compagni».

