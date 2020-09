Thiago Alcantara è risultato positivo al Covid-19

Thiago Alcantara, giocatore spagnolo del Liverpool, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso club inglese attraverso i propri canali ufficiali. Alcantara non ha giocato nel match di ieri contro l’Arsenal.

Il calciatore si trova in isolamento secondo le linee guida predisposte dal governo e ci rimarrà per tutto il periodo di tempo richiesto. Il club continuerà invece a seguire tutti i protocolli relativi al COVID-19

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.

The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.

