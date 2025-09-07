Thiago Motta al Bayer Leverkusen? Quanto risparmierebbe la Juventus qualora il suo ex tecnico trovasse una nuova panchina

n attesa dell’occasione giusta per rimettersi in gioco, Thiago Motta resta uno degli allenatori più seguiti sul mercato degli svincolati di lusso. L’ultima, e prestigiosa, panchina a liberarsi è quella del Bayer Leverkusen, che dopo un inizio di stagione deludente ha deciso di esonerare il tecnico Erik ten Hag. Una situazione che la Juventus osserva con enorme e diretto interesse, non solo per le dinamiche del calcio europeo, ma per un vincolo contrattuale ancora in essere.

Come riportato da Tuttosport, il club tedesco, tramite un intermediario, avrebbe infatti avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage dell’allenatore italo-brasiliano. Motta, è bene ricordarlo, è ufficialmente ancora sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027, un accordo che prosegue nonostante l’esonero subito nel corso della passata stagione, quando Igor Tudor prese il suo posto alla guida della squadra.

Alla Continassa, l’ipotesi di un trasferimento di Motta in Germania è vista come una vera e propria boccata d’ossigeno per le casse del club. Se l’allenatore dovesse accettare l’offerta del Leverkusen, portando con sé il suo staff, la Juventus realizzerebbe un risparmio di quasi 15 milioni di euro lordi sugli stipendi ancora da versare.

Tuttavia, nonostante i contatti siano avvenuti, il via libera di Thiago Motta è tutt’altro che scontato. La sensazione è che il tecnico preferisca attendere, optando per un classico anno sabbatico piuttosto che subentrare a stagione in corso in un progetto nato sotto una cattiva stella. L’allenatore vuole evitare accuratamente un salto nel buio: il Leverkusen estivo ha smantellato gran parte della rosa che, sotto la guida di Xabi Alonso, era stata capace di vincere Bundesliga e Coppa di Germania solo due stagioni fa, raggiungendo anche una finale di Europa League.

Motta non ha fretta e intende ponderare con estrema attenzione il prossimo passo, consapevole che una scelta sbagliata potrebbe comprometterne il percorso, come già accaduto in passato ad altri colleghi. Per il momento, quindi, la Juventus dovrà continuare a onorare il suo contratto, nella speranza che il valzer delle panchine possa offrire una soluzione vantaggiosa nel corso dei prossimi mesi.