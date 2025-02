Thiago Motta: «Li abbiamo rispettati troppo nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo giocato a calcio: questo ci dà fiducia e consapevolezza»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro l’Inter

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro l’Inter. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

DOVE L’HA VINTA LA JUVE – «Nell’energia abbiamo cambiato, il primo tempo è stato difficile e complicato contro una squadra molto forte, che abbiamo rispettato troppo. Gli abbiamo lasciato i tempi di gioco, sappiamo che si muovono tanto, poi se non metti in difficoltà l’avversario non recuperi il pallone. Devi averlo anche tu in queste partite e giocare meglio a calcio, cosa fatta nel secondo tempo».

AVERE IL CORAGGIO DI GIOCARE SEMPRE – «E’ la forza dei giocatori, io non entro in camp. In uno sport collettivo dobbiamo essere tutti disponibili in gare di questo spessore. Khephren è uscito per crampi, avevamo programmato già prima per le difficoltà che si possono trovare. Manu è entrato in un momento in cui si poteva avere più difficoltà, ma è entrato bene, ha difeso nel modo giusto, andando in avanti, utilizzando bene la palla e creando situazioni di vantaggio».

QUANTO E’ IMPORTANTE QUESTO TIPO DI VITTORIA – «Le vittorie danno fiducia, consapevolezza delle forze che abbiamo. Per arrivare a queste vittorie si deve fare bene, nel primo tempo non meritavamo, l’Inter è stata superiore. Non credo nella fortuna, ma se esiste non arriva sempre. Questi ragazzi se lo meritano per gli allenamenti che fanno, danno tutto. Nel secondo tempo giocando in questo modo, in casa… Ho visto tante partite in trasferta in cui abbiamo fatto meglio dal primo minuto. Oggi primo tempo complicato, li abbiamo rispettati troppo, nel secondo abbiamo giocato a calcio. Questo dà fiducia e consapevolezza che la strada è quella lì».

ENTRATO NEL CUORE DEI TIFOSI – «Non ne ho idea, il mio obiettivo è migliorare la squadra, fare bene il mio lavoro, fare il massimo ogni giorno. Mi piace quello che faccio, non devo farlo per piacere a qualcuno. So che la strada è giusta, mi piace vedere i ragazzi correre, lottare per arrivare alla vittoria. Stasera ottimo lavoro e meritatamente abbiamo vinto. Poi se sì o no… I ragazzi meritano il sostegno dei tifosi, si vede che tutti i giorni si impegnano al massimo e danno tutto per il bene della squadra e della Juventus».