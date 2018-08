Erick Thohir non è più azionista del D.C. United: si conclude così l’avventura nell’MLS per l’ex presidente dell’Inter. Le sue quote passano a Jason Levien

Erick Thohir lascia la presidenza del club statunitense D.C. United. Per l’imprenditore indonesiano si conclude così l’esperienza nel calcio dell’MLS: le sue quote passano per intero al socio Jason Levien, adesso ad e co-presidente del club insieme a Stephen Kaplan. Thohir, ex presidente e tuttora azionista di minoranza dell’Inter, era divenuto patron del D.C. United nel 2012; oggi, si è congedato così dal club di Washington: «È stato un onore far parte del DC United in un momento così critico per il club. Abbiamo sostenuto gli sforzi per costruire l’Audi Field con un partner così stretto come Jason – ha dichiarato Thohir ai media americani – Sono fiducioso per il futuro vista l’organizzazione nelle mani di Jason Levien e dei suoi nuovi soci. Continuerò a seguire il DC United mentre migliorerà negli anni a venire».