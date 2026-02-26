Thuram Inter, il momento negativo è preoccupante: Chivu ha una convinzione sul motivo del calo

Thuram Inter, il momento negativo è preoccupante: Chivu spera di ritrovarlo al massimo della condizione in vista dei prossimi impegni

Inter, il rendimento dell’attaccante francese preoccupa l’ambiente nerazzurro in vista dei prossimi impegni decisivi tra campionato e Coppa Italia. Contro il Bodø/Glimt è arrivata un’altra prova opaca, ma i nerazzurri hanno bisogno del miglior Thuram in vista del derby contro il Milan.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Il recente match di Champions League contro il Bodø/Glimt ha lasciato l’amaro in bocca non solo per il risultato, ma anche per la prestazione incolore di Marcus Thuram. L’attaccante francese, che avrebbe dovuto trascinare la squadra in una notte europea così significativa, si è limitato a qualche sporadica accelerazione, apparendo lontano parente del giocatore dominante ammirato sin dal suo sbarco a Milano. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, la prova opaca offerta in Champions League non è stata che la replica di quanto già visto pochi giorni prima nella sfida di campionato contro il Lecce.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Questa flessione suggerisce che il calo di forma non sia legato all’importanza della posta in palio o alla specifica competizione, quanto piuttosto a un momento di appannamento generale. Con l’assenza forzata di Lautaro Martinez, le aspettative nei confronti di Thuram erano cresciute esponenzialmente, ma il numero 9 nerazzurro ha fallito l’appuntamento con il gol e con la prestazione. Il confronto con la versione poderosa di se stesso, capace di trascinare l’Inter verso lo scudetto della seconda stella, evidenzia oggi un’involuzione preoccupante.

La situazione richiede un’immediata inversione di tendenza. Lo staff tecnico si aspetta una risposta caratteriale forte, specialmente perché il capitano rimarrà ai box ancora per diverse settimane. Il calendario non concede soste e mette nel mirino la sfida più sentita: il derby contro il Milan. In questa fase delicata, il francese è chiamato a dimostrare di poter reggere il peso dell’attacco da solo, cercando una migliore integrazione nel nuovo assetto tattico che, finora, sembra averne limitato l’esplosività. Secondo Chivu, a limitare il rendimento del francese sarebbe il lavoro fatto in pressing offensivo, che lo porterebbe a spendere troppe energie. Per i nerazzurri, ritrovare il vero Thuram non è più solo un auspicio, ma una necessità assoluta per non perdere terreno nelle competizioni.