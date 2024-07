Thuram Juventus, TUTTO FATTO per il grande colpo! Le CIFRE DELL’OPERAZIONE e la durata del contratto per il francese

La Juventus ha chiuso per l’acquisto di Khephren Thuram. Come riportato da Fabrizio Romano mancano infatti virtualmente solo le visite mediche per ufficializzare questa grande operazione.

I bianconeri e il Nizza hanno trovato un accordo su una base fissa di 20 milioni di euro (25 con i bonus). Il classe 2001 firmerà un contratto di durata fino al 2029.