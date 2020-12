Thuram sputa ad un avversario in ‘Gladbach-Hoffenheim: cosa rischia

Marcus Thuram ha ammaliato tutti per le sue gesta in campo: il francese però si è reso protagonista di un gesto davvero da censura

Marcus Thuram ha ammaliato tutto il pubblico europeo e soprattutto italiano per le sue gesta in campo: le movenze, l’eleganza e i gol hanno acceso l’interesse di grandi club per lui.

Thuram però oggi si è reso protagonista di un brutto gesto in campo: al 79′ della gara con l’Hoffenheim, il francese ha sputato a Stefan Posch. Si profila una lunga squalifica per lui.