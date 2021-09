Tielemans: «Per il futuro sono aperto a qualsiasi opzione»

Youri Tielemans, centrocampista belga del Leicester, ha risposto così alle domande in merito al suo possibile futuro

Con un contratto in scadenza nel 2023, il futuro di Youri Tielemans al Leicester è tutt’altro che saldo. Seguito da diverse big europee, il centrocampista belga, ai microfoni di Sky Sports UK, ha lasciato la porta aperta a qualsiasi possibilità:

«Non ci sono novità, sono aperto a qualsiasi opzione. Il mercato si è appena chiuso, ma io cerco di lasciare aperte più opzioni possibili. Però, finché starò, qui darò tutto per questa squadra. L’ho fatto sempre e continuerò a farlo ancora. Rinnovo? Ci sono discussioni in corso ma non significa che sto per firmare o che non lo farò».