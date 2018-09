Lascia Tognaccini, il mago di Milan Lab: «Noi pionieri, Sarri mi voleva al Chelsea. Montella e Pato…»

Lascia il capo di Milan Lab. Tognaccini ha salutato il Milan e ha parlato del suo metodo. Ecco le parole dell’ex rossonero

Daniele Tognaccini, arrivato a Milanello nell’estate del 1998 come preparatore atletico di mister Zaccheroni, entrato nello staff organizzativo di Milan Lab nel 2002, è diventato col passare degli anni il responsabile di Milan Lab. Nell’estate del 2018 è arrivato l’addio definitivo al club rossonero e Tognaccini ha spiegato il suo metodo al Corriere della Sera, un progetto partito su input di Galliani: «L’obiettivo era creare una piattaforma di dati per fornire delle spiegazioni: come erano arrivati i trofei? Con quali allenamenti? Come si potevano prevenire gli infortuni, il cui numero incide sul bilancio? Fummo i primi nel mondo a introdurre una raccolta dati di tre aree, strutturale, biochimica e mentale. Creammo a costo zero un sistema di supporto da mettere a disposizione dei dipartimenti tecnici, medici e atletici. In vent’anni abbiamo raccolto 2 milioni di dati tanto che Microsoft, nostro partner, ha dichiarato che Milan Lab rappresenta il database più importante al mondo a livello sportivo».

Carlo Ancelotti è stato il tecnico che ha mostrato più interesse verso Milan Lab mentre Vincenzo Montella e Sinisa Mihajlovic sono stati gli allenatori che hanno mostrato meno interesse a differenza di Maurizio Sarri, amico di Tognaccini e maniaco dei numeri: «Ogni volta che ci incontriamo mi chiede, si vuole informare. Lui è innamorato dei dati. Mi ha anche chiesto di seguirlo al Chelsea, ma ora intendo rallentare i ritmi lavorativi». L’ex rossonero ha parlato anche del ‘caso Pato‘: «Non penso che Milan Lab abbia commesso errori. Era come se noi, con i nostri dati, mettessimo a disposizione dei medici un navigatore per seguire la strada. Poi se si preferisce imboccare un’altra via non è colpa del navigatore». Tognaccini lascia il Milan ma Milan Lab non sparisce: il progetto sarà portato avanti da Bruno Dominici, attuale preparatore di Gattuso.