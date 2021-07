Tokyo 2020, calcio femminile da record: i primati di USA e Olanda

Sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo 2020 con il softball e il calcio femminile. Grandi sorprese: la nazionale USA ha perso per 3-0 contro la Svezia, mettendo fine alla lunghissima serie di 44 risultati utili consecutivi. Poi è stata la volta di Zambia-Olanda: vittoria per 10-3 delle olandesi che stabiliscono un nuovo record di gol alle Olimpiadi.

Netherlands set a new record for most goals in an Olympic match 😅👏 pic.twitter.com/EmZB70ICPJ

— ESPN FC (@ESPNFC) July 21, 2021