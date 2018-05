Toldo si inchina a Buffon: «È un’icona. Nessuno è stato continuo come lui»

Tramite una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Francesco Toldo ha elogiato il suo ex collega ed avversario Gigi Buffon

Colleghi, rivali ma anche amici. Francesco Toldo e Gigi Buffon hanno diviso le porte di Inter e Juventus per tanti anni e si sono sfidati nei Derby d’Italia per altrettante partite. Ora che Gigi Buffon ha dato l’addio al calcio, non possono che arrivare i complimenti e gli attestati di stima da Toldo: «Nessuno è stato continuo come Buffon. Per un periodo mostruoso è stato il numero uno o è stato vicino ad esserlo. Oggi è un’icona come fu Schmeichel per me ai miei tempi».

L’ex portiere nerazzurro è anche riuscito a segnare un gol a Buffon. Si tratta del derby d’Italia dell’Ottobre del 2002 quando nell’ultimo minuto di secondo tempo in una mischia pazzesca, Toldo riuscì a spingere il pallone in rete, tra le proteste di tutti i giocatori bianconeri.