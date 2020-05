Tomiyasu alla Roma? Sabatini chiude la porta: «In questa sessione non lo vendiamo»

Nei giorni scorsi erano circolate le voci che davano Takehiro Tomiyasu vicino ad un possibile passaggio alla Roma

Nei giorni scorsi si erano fatte sempre più insistenti le voci che vedevano Takehiro Tomiyasu come un nuovo giocatore della Roma. Il terzino giapponese è letteralmente esploso in questa stagione facendo schizzare la sua valutazione oltre i 20 milioni.

A far chiarezza sul giocatore rossoblù ci ha pensato il coordinatore delle aree tecniche del Bologna, Walter Sabatini: «In questa sessione non lo vendiamo, il suo valore non sarebbe quello reale».