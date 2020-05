Tommaso Berni e la passione per i meteoriti – VIDEO

Tommaso Berni, terzo portiere dell’Inter, ha rivelato la sua passione per lo spazio e per i meteoriti: queste le parole dell’estremo difensore nerazzurro

Tommaso Berni ha parlato durante la seconda puntata di “A Night Not For Everyone – Home Edition”, in collaborazione tra la società nerazzurra e Dazn, della sua passione per lo spazio.

SPAZIO – «Ho una fetta di un meteorite ed un pezzo di Luna, che ho regalato a mia moglie, che si chiama Luna, un paio di anni fa. Siamo talmente così piccoli nei confronti dell’Universo, che averne un pezzettino a casa mi fa davvero molto piacere: mi fa capire l’importanza di rimanere umile nella vita, perché siamo veramente poco»