Tonali è stato inserito nella lista dei top 100 Under 30 d’Italia: prezioso riconoscimento per il centrocampista del Brescia

Sandro Tonali è stato inserito nella lista dei migliori cento Under 30 d’Italia, che premia gli italiani distintisi in svariati ambiti come lo spettacolo allo sport, la finanza e il marketing.

Il centrocampista del Brescia sarà uno degli uomini-mercato in vista della prossima estate. Numerosi top club europei sono pronti a fare follie pur di strapparlo alla concorrenza.