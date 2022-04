Tonali: «Il Milan è primo ma nessuno dice che è forte». Le parole del centrocampista rossonero dopo la Lazio

Sandro Tonali ha parlato a DAZN dopo Lazio-Milan.

GOL – «E’ stata una grande emozione. Abbiamo sudato per arrivare a questo risultato. L’atmosfera di stasera all’Olimpico era fanstastica, sembrava di essere a San Siro. Ringraziamo i nostri tifosi. E’ una grande emozione per me questo gol, ogni gol con questa maglia è un’emozione e non la dimenticherò mai».

DIFFICOLTA’ INIZIALI – «Siamo partiti male anche al derby, abbiamo reagito senza però trovare il gol. Anche oggi non abbiamo iniziato bene. Abbiamo creato tanto, siamo stati bravi a finalizzare».

IBRAHIMOVIC – «Voleva più palle in verticale e in mezzo. E’ raro avere uno come lui, dobbiamo sfruttarlo il più possibile, da una sua torre è cambiata la partita. Dobbiamo continuare tutti così».

SCUDETTO – «Dobbiamo pensare ad una partita alla volta. In pochi credono in noi, ma siamo davanti ma nessuno dice che siamo forti. Noi siamo umili e pensiamo una partita alla volta».