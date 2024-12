Tonali Inter, il Newcastle dice di no al ritorno in Italia? Le parole del tecnico Howe sull’ex Milan

Tonali Inter, il Newcastle ha deciso e chiude la porta al rientro in Italia? Le dichiarazioni del tecnico Howe chiariscono tutto

Si è parlato nelle ultime settimane di una rottura del rapporto tra il Newcastle e l’ex Milan, Sandro Tonali, con una possibilità sul suo ritorno in Italia. Il mercato Inter avrebbe strizzato l’occhio alla possibilità di riportare a Milano il giocatore, le parole del tecnico dei Magpies, Eddie Howe, sembrano chiudere lo scenario. Le ultime:

PAROLE– «Non è nei nostri piani fare a meno di Sandro. Sono voci che mi fanno ridere. Sandro è una parte vitale di quello che stiamo facendo, su di lui abbiamo fatto un investimento a lungo termine e personalmente sono davvero contento di lui, abbiamo costruito un rapporto solido. Sta migliorando in tutti gli aspetti, anche grazie alle partite che sta giocando: il periodo della squalifica è stato difficile per lui perché allenandosi soltanto non poteva imparare altro. Le partite sono il miglior modo per imparare e penso che stiamo assistendo a una sua crescita sotto tutti gli aspetti del suo gioco».