Tonali: «Ibrahimovic è un esempio. Al Milan ci sacrifichiamo l’uno per l’altro»

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Bologna. Le sue parole.

SOGNO – «Adesso è realtà. Tra pochi giorni arriva un’altra partita e siamo pronti. Dobbiamo stare bene e rilassati di testa, è un sogno indossare questa maglia ma avere tante partite insieme è difficile»

MILAN – «Si è alzato la qualità e il livello. Ho compagni fantastici perchè mi aiutano tutti e sono tutti disposti a sacrificarsi per l’altro. Vogliamo vincere sempre, siamo uniti come abbiamo dimostrato oggi».

IBRAHIMOVIC – «Se bisognasse descriverlo con una parola è: forte. Ha dimostrato che a 39 anni si può giocare, si può segnare. Noi dobbiamo prenderlo come esempio e come idolo».

NUMERO 8 – «Per me è un importante per me come lo è per la storia del Milan. Devo cercare di fare l’1% di quanto hanno fatto i numeri 8 del Milan e sarei già contento».