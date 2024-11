Tonali: «Bello trovare il primo gol con l’Italia, ma ancora più bello è vincere: c’è grande serenità, non vediamo l’ora che arrivi il raduno»

Le parole di Sandro Tonali, centrocampista dell’Italia, dopo la vittoria ottenuta dagli Azzurri contro il Belgio in Nations League

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Rai1 dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio. Di seguito le sue parole.

«E’ bello, è bello fare gol e trovare il primo gol in Nazionale, ma è ancora più bello vincere così: abbiamo sofferto, giocato e dimostrato che vogliamo giocarci ogni partita, non le subiamo. In questo gruppo c’è grande serenità, ognuno di noi non vede l’ora che arrivi il successivo raduno. Stiamo bene insieme, questa è la cosa bella. Stasera giocavamo contro una squadra molto forte, abbiamo cercato i nostri spazi all’interno della partita. Siamo partiti in un certo modo, poi gli spazi erano totalmente altri: abbiamo però sempre mantenuto un gioco semplice, nessuno s’è inventato nulla. Facciamo bene ciò che sappiamo fare»