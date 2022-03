Il centrocampista azzurro Sandro Tonali ha parlato nel post partita dell’amichevole contro la Turchia: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Rai Sport, Sandro Tonali ha parlato dopo Turchia-Italia.

TESTA ALTA – «Queste sono sempre partite difficili, in particolare in ambienti così caldi. Si deve ripartire da questa vittoria, l’esperienza negativa non ci deve affossare e dobbiamo andare avanti per la nostra strada».