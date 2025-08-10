Torino, esordio per Simeone e rientro di Zapata. Ma il Valencia fa 3-0, i granata di Baroni sconfitti in Spagna

In una calda notte estiva di Valencia, il Torino incassa una brutta sconfitta per 3-0 in amichevole, ma torna a casa con indicazioni più preziose del risultato stesso. La serata del Mestalla, stadio di un club fondato in un locale che un tempo si chiamava “Bar Torino”, ha segnato l’inizio dell’avventura in granata di Giovanni Simeone. Arrivato da pochi giorni dal Napoli ma con una preparazione solida alle spalle, il “Cholito” è stato gettato nella mischia da mister Baroni al 14′ della ripresa. Nonostante sia entrato in un momento difficile, con la squadra in dieci uomini e sotto nel punteggio, la sua mezz’ora abbondante è stata un manifesto di grinta, determinazione e voglia di diventare subito protagonista.

La notizia più emozionante della serata è stata però il ritorno in campo del capitano, Duván Zapata. A oltre dieci mesi dalla terribile notte dell’infortunio a San Siro, il colombiano ha rimesso piede in campo in una partita ufficiale. Un segnale di speranza enorme per il Toro, non un regalo di Baroni, ma il giusto premio per un giocatore che ha lavorato duramente per mesi per recuperare la condizione e che ora può tornare a essere un punto di riferimento.

La trasferta spagnola ha offerto anche altre due novità tattiche significative. La prima è stata la scelta di lanciare per la prima volta in un test di livello il portiere Franco Israel, incolpevole sui gol e autore di una prestazione attenta. La seconda, e forse la più interessante, ha riguardato l’impiego di Zakaria Aboukhlal come esterno d’attacco a sinistra. Il “Cobra” ha mostrato lampi del suo talento, con una continua propensione ad attaccare la profondità, un ottimo assist per Adams non concretizzato e un gol annullato per fuorigioco. Nonostante il passivo, il viaggio a Valencia regala al Torino più di un sorriso.