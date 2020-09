Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Torino e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

L’Atalanta rulla il Torino calando un poker grazie alle reti di Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon. A nulla è valsa la doppietta di Belotti per i granata. Seconda sconfitta di fila per Giampaolo dopo quella a Firenze contro la Fiorentina

Sintesi Torino Atalanta 2-4 MOVIOLA

84′ Esordi – Esordio per Mojica e Lammers, entra anche Pasalic: fuori Gosens, Zapata e Gomez

75′ Atalanta in controllo – Il Toro sembra non crederci più, l’Atalanta amministra con serenità ora

67′ Chance per l’Atalanta – Malinovskyi converge centralmente e cerca l’imbucata per Toloi. Pallone di poco fuori misura ma bella l’idea del calciatore ucraino

65′ Chance per Malinovskyi – Primo spunto di Malinovskyi che colpisce di testa a centro area. Para senza troppi patemi Sirigu.

54′ GOL ATALANTA – Muriel appoggia in mezzo per De Roon che apre il piatto sinistro e batte Sirigu

52′ Tiro di Berenguer – Lo spagnolo si invola verso l’area atalantina e da fuori impegna Sportiello che blocca in due tempi

51′ Punizione di Gomez – Buona chance per il Papu da calcio di punizione, il suo tiro termina alto di un soffio

46′ Chance per Muriel – Gomez serve Muriel in posizione defilata, il colombiano entra in area e spaventa Sirigu con un destro che termina sopra la traversa

43′ GOL TORINO – Palla messa in mezzo da Vojvoda, Zaza non ci arriva ma Belotti sì e con un colpo di testa accorcia le distanze

42′ GOL ATALANTA – Cross di Gomez e Hateboer spunta da dietro per la stoccata vincente di destro

38′ Brivido per il Toro – Palla messa in mezzo da Gosens in spaccata, Bremer anticipa Zapata e con lo stinco spara il pallone alto sopra la traversa.

27′ Berenguer sciupa una buona occasione – Azione personale di Belotti che viene atterrato, la palla schizza a Berenguer che anzichè tirare da buona posizione o servire Zaza si addormenta a fa sfumare l’azione granata

21′ GOL DELL’ATALANTA – Strepitoso gol di Luis Muriel che da posizione defilata si coordina perfettamente e batte Sirigu con un diagonale imparabile

19′ Chance per Gosens – Cross dalla destra di Gomez che finisce dalla parte opposta, dove Gosens è tutto solo: prova il sinistro, ma lo spara altissimo.

14′ Annullato un gol all’Atalanta – Muriel mette dentro da due passi su assist di Gosens ma il guardalinee annulla per posizione di fuorigioco dell’esterno della Dea

11′ GOL DELL’ATALANTA – Pareggia subito l’Atalanta con un mezzo esterno angolatissimo di Gomez che da fuori area batte Sirigu.

10′ GOL DEL TORO – Suggerimento di Rincon per Belotti che taglia in due la difesa della Dea e batte Sportiello con un diagonale

6′ Traversa di Zaza – L’attaccante sguscia via a Sutalo sulla sinistra e da posizione defilata scaraventa un sinistro che si infrange sulla traversa

4′ Toro in avanti – In questo avvio il Toro si fa preferire con recuperi palla veloci nella metà campo atalantina. Ancora zero occasioni da gol

Fischio d’inizio – Si gioca all’Olimpico Grande Torino

Migliore in campo: Gomez PAGELLE

Torino Atalanta 2-4: risultato e tabellino

RETI: 10′ Belotti, 12′ Gomez, 21′ Muriel, 42′ Hateboer, 43′ Belotti, 54′ De Roon

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Murru; Meite, Rincon (79′ Segre), Linetty (63′ Lukic); Berenguer (63′ Verdi); Zaza (75′ Millico), Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Lyanco, Izzo, Falque, Ansaldi, Edera, Buongiorno All.: Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara (45′ Palomino), Sutalo; Gosens (83′ Mojica), Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez (83′ Pasalic), Zapata (83′ Lammers), Muriel (63′ Malinovskyi). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Da Riva, Ruggeri, Diallo. All.: Gasperini

ARBITRO: Irrati

AMMONITI: Caldara, Zaza