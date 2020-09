Torino, Nkoulou: «Siamo concentrati per fare un buon lavoro»

Nicolas Nkoulou ha parlato prima di Torino-Atalanta

Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio della partita contro l’Atalanta.

«Dobbiamo fare del nostro meglio per migliorare il risultato dell’anno scorso. È solo un mese che stiamo lavorando con il mister, ma siamo tutti concentrati per fare un buon lavoro. Dalla difesa a 3 a difesa a 4? Cambia molto ma io l’ho già fatto e devo essere disponibile. Paura dell’Atalanta? Siamo giocatori di calcio, abbiamo molto rispetto per l’Atalanta ma senza paura».