Alberto Barile, direttore operativo del Torino, ha parlato prima del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni

Alberto Barile, direttore operativo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna.

JURIC – «Mister Juric è sempre carico, ha preparato la partita in settimana con Paro e abbiamo piena fiducia in lui e in tutto lo staff tecnico».