Il presidente del Torino Cairo afferma che la società finora ha agito bene sul mercato ma chiude alla possibilità di nuovi arrivi in attacco

Il Torino è stata una delle squadre più attive sul mercato in questa sessione estiva e secondo il presidente Urbano Cairo, in ritiro con la squadra a Bormio, la società ha agito in modo perfetto per quanto riguarda arrivi e cessioni. Il numero uno granata, come si può leggere sul sito del club, ha affermato che la squadra è «costruita per far bene». «Abbiamo già speso 49 milioni, compresi i riscatti di alcuni calciatori, mentre ne abbiamo incassati 10. L’aver trattenuto i giocatori più importanti – ha aggiunto – è fondamentale per far bene. Il mercato deve essere funzionale alle richieste dell’allenatore. Ovviamente se ci sarà l’opportunità di completare la squadra, agiremo ancora».

Sebbene Cairo affermi che è possibile che ci saranno altre trattative in futuro è arrivata una netta chiusura all’arrivo di Simone Zaza a Torino e più in generale a novità per quanto riguarda l’attacco. «In attacco abbiamo Belotti, Falque, Ljajic, Niang, l’acquisto più costoso del Toro, e Edera: anche se ne vendi uno te ne rimangono quattro. Il mister è più interessato avere qualcosa dietro che in avanti“, ha spiegato il presidente granata.