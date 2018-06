Iago Falque verso Valencia, il Toro ripiega su Borini e Zaza?

Il tecnico Marcelino chiede Iago Falque al Torino e mette sul piatto Simone Zaza: i granata ci pensano mentre sondano la pista che porta a Fabio Borini

Il sasso lanciato da Cristian Ansaldi sul profilo Instagram di Iago Falque ha scosso le acque del mercato in casa Toro. «Io e Rincon sappiamo che sei stato venduto», scritto dal calciatore argentino ha scatenato il panico tra i tifosi granata, preoccupati di vedere partire una delle poche note positive della stagione (insieme a Sirigu). Il Toro ha smentito, ovviamente, ogni cessione dello spagnolo, bollando quella frase come un gioco virtuale, ma le manovre del Valencia per garantirsi Iago Falque non sono passate inosservate. E’ risaputo che Iago Falque abbia moltissimi estimatori nella penisola iberica, primo tra tutti il tecnico del Valencia Marcelino. Nel capoluogo della comunidad valenciana danno l’operazione già avviata da tempo con alcune contropartite che hanno suscitato l’interesse del Toro.

Nell’affare può rientrare infatti Simone Zaza. L’attaccante azzurro vuole tornare in Serie A e tra i pretendenti c’è il Toro: l’ipotesi di uno scambio tra giocatori attualmente è remoto, ma non infondato. Anche se il Valencia valuta Zaza più di 15 milioni ed è disposto a comprare Iago Falque per 10 milioni. In ogni caso la posizione dello spagnolo resta in bilico nel 3-5-2 di Mazzarri e molto dipenderà dal destino di Belotti. Per questo motivo il tecnico granata avrebbe chiesto Fabio Borini, recentemente riscattato dal Milan. Anche in questo caso la trattativa è in salita visto che i rossoneri non farebbero partire l’esterno per meno di 10 milioni. In seconda fila ci sono Gonzalez (che interessa molto anche all’Inter, la quale sta cercando una società in Italia per “parcheggiarlo” e tesserarlo dopo un anno) e Mattia Vargas, funambolico attaccante del Velez. L’unica certezza è che se lo spagnolo ex Roma dovesse partire, Cairo non potrà che rimpiazzarlo con un elemento di congruo valore.