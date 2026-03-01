Torino, i convocati per la Lazio: inizia l’era D’Aversa con una buona e una cattiva notizia. Ultimissime

Torino News
Torino, i convocati per la Lazio: la lista di D’Aversa per il suo esordio sulla panchina dei granata. Ultimissime
C’è grande attesa sotto la Mole per la delicata sfida odierna tra Torino e Lazio. L’incontro non rappresenta solo uno snodo cruciale per la classifica di Serie A, ma segna l’inizio ufficiale di un nuovo e atteso capitolo per il club piemontese. Sulla panchina granata farà infatti il suo esordio Roberto D’Aversa.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
L’allenatore è stato chiamato dalla dirigenza per risollevare le sorti del gruppo dopo il recente esonero di Marco Baroni.
Le novità: il rientro di Adams e la squalifica di Ilkhan
Per la sua “prima” assoluta alla guida del Toro, mister D’Aversa dovrà rinunciare a Emirhan Ilkhan, costretto a saltare il match a causa di un turno di squalifica.
La buona notizia, però, arriva dal reparto offensivo: lo staff medico ha dato il via libera per Ché Adams. Il giocatore ha smaltito i recenti acciacchi fisici ed è regolarmente inserito nell’elenco dei convocati, pronto a dare il suo contributo alla causa.
Adams
Anjorin
Biraghi
Casadei
Coco
Ebosse
Gineitis
Ilic
Ismajli
Israel
Kulenovic
Lazaro
Marianucci
Maripan
Njie
Nkounkou
Obrador
Paleari
Pedersen
Prati
Simeone
Siviero
Tameze
Vlasic
Zapata
