Torino, De Silvestri scalda i motori: il Parma la sua vittima preferita

Torino, i granata hanno il loro jolly in vista del match contro il Parma: De Silvestri ha i crociati come vittima preferita

Il Torino mette il Parma nel mirino, anzi Lorenzo De Silvestri punta il mirino sui crociati. Il granata infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha proprio la squadra di D’Aversa come vittima preferita.

Dei 20 gol segnati in Serie A per ben tre volte ha colpito i gialloblù ed è quello che vuole continuare a fare anche quando rinizierà il campionato. In attesa poi c’è il rinnovo del contratto.