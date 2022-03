Torino, Cairo: «Dopo la sosta di gennaio ci siamo inceppati ma abbiamo fatto cose importanti»

Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, sul campionato del Torino e sulla Nazionale

Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

NAZIONALE – «Belotti ci tiene specialmente, ha cercato di mettersi a posto e nelle ultime gare disputate è cresciuto molto. E’ focalizzato e motivato, tutti sanno quanto sia grande la posta in palio. Purtroppo non ci si può adagiare sugli allori dopo gli Europei, servirà essere tutti uniti come paese per spingere l’Italia».

CAMPIONATO DEL TORINO – «Abbiamo fatto un buon campionato fino a un certo punto, poi c’è stato qualche problema. La sosta di gennaio ci ha imballati, poi qualcosa si è inceppato. Conto che si possa riprender il cammino, la squadra ha fatto cose importanti, è da riconoscere. Ora cerchiamo di finire bene il campionato. Belotti? Vediamo».