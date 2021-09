Il difensore Djidji non sarà a disposizione del tecnico Juric per l’attesissimo derby della Mole tra Torino e Juventus

Djidji non sarà a disposizione del tecnico Juric per l’attesissimo derby della Mole tra Torino e Juventus. Il difensore granata ha rimediato una doppia ammonizione per un fallo da rigore nel finale di match contro il Venezia.