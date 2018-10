Gol Goldaniga, il momentaneo 2-1 di Torino-Frosinone scatena le ire dei granata: nel mirino l’arbitro Ivano Pezzuto e il Var

Gol Goldaniga, ecco un altro episodio che protrarrà le polemiche sulla classe arbitrale e sul Var. Si sta giocando in questi minuti all’Olimpico la sfida Torino-Frosinone, anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Al 58′ i gialloblu hanno segnato il momentaneo 2-1 con il difensore Goldaniga, con l’arbitro Ivano Pezzuto e il Var che hanno convalidato la rete nonostante l’evidente fallo commesso su Sirigu. Proteste furibonde della compagine piemontese, con l’estremo difensore che è stato anche ammonito.

«Sono stanco, non è la prima volta: è un continuo, anche nella conduzione della partita. Quando veniamo calpestati in questo modo mi sento stanco: il Toro merita più attenzione, oggi abbiamo vinto ma è stata anche rimessa in discussione la partita. Vedo atteggiamenti brutti, strani», questa l’analisi nel post-partita del tecnico Walter Mazzarri ai microfoni di Sky Sport, con l’allenatore granata che alza la voce per l’ennesimo torto arbitrale. E sui social impazza la polemica, l’ennesima…