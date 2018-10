Longo crede nel Frosinone: «Non perdo la fiducia»

Torino-Frosinone è terminata 3-2, settima sconfitta per i ciociari di Moreno Longo: ecco l’analisi del tecnico gialloblu nel post-partita

Torino-Frosinone, finale di 3-2 dopo una gara combattuta: nonostante una prova di orgoglio, i gialloblu non sono riusciti a evitare la settima sconfitta su otto gare di campionato. Deluso il tecnico Moreno Longo nel post-gara ai microfoni di Sky Sport, che si è subito soffermato sull’accoglienza dei tifosi del Toro: «Ringrazio il popolo granata per l’accoglienza che mi ha riservato, mi fa sempre molto piacere tornare qui: c’è un legame forte che ci accomuna, mi ha fatto crescere».

Continua Longo: «Avevamo impostato bene la partita, loro erano condizioni dal fatto di non avere spazio e potevano farlo con un uno contro uno. Siamo andati vicini al pareggio nel primo tempo, è diventato tutto complicato dopo il 2-0, segnato sul nostro ennesimo errore». Infine, sul possibile esonero: «Quando i risultati non vengono è normale: io ho visto una squadra viva, che combatte e che sta crescendo. io continuo a lavorare e non perdo la fiducia: è nella mia indole, se arriverà un’altra comunicazione ne prenderò atto a malincuore».