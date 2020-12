Torino, Giampaolo: «Non parliamo di rimonte. Zaza? Non voleva uscire»

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato al termine del Derby della Mole contro la Juventus

GARA – «Parlare delle rimonte subite non porta da nessuna parte. Abbiamo perso la gara per alcuni dettagli. Considerando la nostra situazione e il nostro momento abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo perso per dettagli. Lavoriamo costantemente ma dobbiamo farlo di più. Abbiamo fatto un errore dietro l’altro. Sugli angoli dovevamo ricomporre la linea. Abbiamo perso per i dettagli e al primo errore subiamo gol. Abbiamo commesso errori nella gestione successiva al recupero palla. Se la dai agli avversari fai sempre fase di non possesso. Per far tenuta difensiva in quel modo hai bisogno di giocatori».

ZAZA – «Non voleva uscire ma fa parte dell’adrenalina della partita. Mi arrabbio ma poi finisce».