Torino-Ilic, il Marsiglia si inserisce: le ultime

Sembrava potesse essere tutto chiuso per l’arrivo di Ilic al Torino, ma nelle ultime ci sarebbe stata un’improvvisa accelerata del Marsiglia.

I francesi avrebbero messo sul piatto i 20 milioni chiesti dal Verona e ritroverebbe un altro suo ex allenatore come Tudor che gli ha permesso di crescere ulteriormente nella stagione scorsa. Questi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro del serbo. Lo riporta La Stampa.