Torino, calvario per Borna Sosa: «Sono stato male per 10 giorni e sono finito in ospedale. Si sospettava che...»

Borna Sosa terzino del Torino ha parlato sul difficile momento vissuto il mese scorso: «Ho avuto la febbre per 10 giorni e sono finito in ospedale. Si sospettava avessi la mononucleosi»

Borna Sosa, intervistato in patria da Sportske Novosti, ha parlato dei problemi di salute che ne hanno compromesso il rendimento al Torino nel mese scorso.

Il giocatore ha infatti dichiarato: “Ho avuto la febbre alta per dieci giorni. Sono stato anche in ospedale, ho ricevuto delle flebo e si sospettava che potessi avere la mononucleosi. Un disastro, ma ora sono completamente guarito. Le prime due partite dopo il virus, contro Monza e Parma, non ero del tutto pronto. Contro l’Empoli stavo bene, ma sono rimasto in panchina. Ora che sono tornato, vedrò com’è la situazione“.