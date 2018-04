Cairo esulta: «Ottima partita. Europa? Se avremo i punti giusti…»

Esulta il patron del Torino Urbano Cairo al termine della sfida contro l’Inter, vinta 1-0 grazie alla zampata di Adem Ljajic: ecco le parole nel post-partita

Torino-Inter è terminata 1-0, terza vittoria consecutiva per la formazione di Walter Mazzarri. Tre punti importanti per i granata, che tornano a credere nella corsa Europa League. Ecco le parole di Urbano Cairo nel post-partita: «È stata una gran bella partita, ottima anzi. Europa League? Ora dobbiamo pensare a una gara dopo l’altra. Poi se avremo i punti giusti vedremo, ci sono anche gli avversari».

Continua il patron granata, come riportano i colleghi di Toro.it: «Mazzarri? È arrivato a campionato in corso. Un bravo allenatore cambia sempre il corso delle cose, e come è capitato anche all’Udinese possono arrivare anche dei momenti dove le cose non vanno bene. Può succedere, dopo la sfortuna ci stiamo rialzando. L’importante è ora non esaltarci: restiamo con i piedi per terra, continuando a pensare gara dopo gara».