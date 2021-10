Torino, Juric: «Juventus dominata. Paghiamo alcuni errori»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato al termine del match perso contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato al termine del match perso contro la Juventus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, con qualità potevamo fare male alla Juve. Nel secondo tempo loro hanno accelerato, ho dovuto adattare dei ragazzi come Lukic e alla fine lo paghi un po’. Per lunghi tratti è stata una partita ottima. Secondo me ci mancano un po’ di conoscenze del gioco, nel primo tempo abbiamo dominato, nel secondo tempo dovevamo andare più sulla destra, dove avevano messo Bernardeschi. Ci siamo chiusi. Possiamo fare di più in queste situazione, non abbiamo tanto tempo per lavorare. Abbiamo fatto fatica per questo. Poi è la Juve, parliamo di grandissimi giocatori e grandissime capacità, entra qualcuno e alza la qualità, dobbiamo essere realistici».