Torino, Karamoh: «Felice per il gol, sull’Europa…»

Le parole di Yannick Karamoh dopo il gol e la vittoria del Torino per 1-0 contro l’Udinese. Tutti i dettagli

Yann Karamoh ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo vinto per 1-0 dal Torino contro l’Udinese grazie ad un suo gol.

PAROLE – «Una partita difficile, contro una squadra fortissima. Uno contro uno in ogni zona del campo: abbiamo fatto una bella aprtita, sono contento per me e per la squadra. Ho passato 6 mesi ad allenarmi bene e adesso c’è la fiducia del mister e della squadra. Questo è importante per me. Europa? Il campionato ha delle buone squadre. L’importante è continuare così».