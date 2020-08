Torino, la situazione dei portieri: Rosati e Ujkani restano, Sirigu parte?

Il Torino studia il pacchetto portieri per la prossima stagione: Sirigu potrebbe partire, Ujkani rinnoverà, Rosati è in scadenza nel 2021

Il Torino sta lavorando per sistemare il pacchetto portieri per la stagione 2020/2021 di Serie A. Ecco la situazione di mercato degli attuali tre estremi difensori:

SIRIGU – La certezza tra i pali del Torino, Salvatore Sirigu, potrebbe partire dopo tre stagioni giocate ad alto livello con la maglia granata. Il portiere sardo ha ancora due anni di contratto ma, negli ultimi tempi, ha dimostrato di voler cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli. Sirigu non è più convinto del progetto granata dopo la deludente stagione appena conclusa. L’ex giocatore di Palermo e Paris Saint-Germain vorrebbe andare a giocare in una squadra di livello che gli garantisca un posto da titolare (anche in vista degli Europei 2021). Il portiere è stato accostato a Cagliari, Lazio, Napoli e Roma, ma tutte queste squadre hanno già portieri titolari che dovrebbero prima essere ceduti.

UJKANI – Samir Ujkani, secondo portiere nella stagione appena conclusa, rinnoverà il proprio contratto con il club granata per un altro anno dopo aver rinnovato il precedente fino al 31 agosto 2020. Anche per la stagione 2020/2021 l’estremo difensore serbo dovrebbe ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle di Salvatore Sirigu (o del suo eventuale sostituto).

ROSATI – Il terzo portiere del Torino, Antonio Rosati, ha il proprio contratto in scadenza al termine della stagione 2020/2021. Al termine del campionato l’importante uomo spogliatoio granata, già da due anni a Torino, valuterà se proseguire un altro anno o se concludere la propria carriera agonistica.