Torino, lavoro personalizzato per Ansaldi e Baselli

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia, con una sessione di preparazione alla sfida di sabato sera (calcio d’inizio ore 18) contro l’Udinese.

L’allenatore Marco Giampaolo ha diretto una seduta tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti, a tempo e campo ridotti.

Ansaldi, Millico, Murru e Verdi hanno seguito le rispettive tabelle di lavoro personalizzato, così come Baselli procede nel programma di riatletizzazione. Il Torino tornerà in campo domani: in calendario l’allenamento di rifinitura cui poi seguirà la partenza per il ritiro prepartita.