Torino, Mandragora: «Juric? Carismatico, ci sta dando tanto. Possiamo arrivare in alto»

Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel della sua stagione. Le sue dichiarazioni:

ESORDIO GENOA – «Era Genova-Juve, fu un mix di emozioni e lo porterò sempre con me. Ero spaventato e teso, ma Rincon e Bertolacci mi diedero una grande mano. Ho preso poi subito confidenza con campo e ambiente, lo stadio era pieno ed è stata una grande emozione»

JURIC – «E’ carismatico, cura i dettagli e tutti gli aspetti. E’ un allenatore a 360 gradi, ci sta dando molto e lo sta dimostrando. Siamo carichi, continuiamo a seguirlo per arrivare a risultati sempre migliori».

TIFOSI – «Per l’impegno che metto alla domenica, per me è un orgoglio essere entrato nel cuore dei tifosi in poco tempo. E’ un ambiente caloroso e che mi piace per come si vive la settimana, è caldo e familiare: possiamo ambire a grandi palcoscenici»

SUPERGA – «Sono stato per conto mio, volevo vedere con i miei occhi e toccare le sensazioni che si provano: c’è un clima surreale ed emozionante»

DELUSIONI – «Per ora sono gli infortuni, sono arrivati quasi sempre nel mio momento migliore. E’ un rammarico che ho, fin quando reggeranno le gambe continuerò a lavorare per migliorare. Quando sei infortunato vivi la tua famiglia, c’è poco tempo per vedere i tuoi compagni. Poi, quando ti avvicini al rientro, i compagni hanno un ruolo importante».