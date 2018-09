Torino, Mazzarri in vista del Napoli: «Azzurri in forma e con un tecnico top»

La conferenza stampa del tecnico del Torino, Walter Mazzarri, alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli

Il Torino domani ospiterà il Napoli di Carlo Ancelotti nella quinta giornata di campionato. Sulla panchina Granata siederà il grande ex della gara, Walter Mazzarri che ha guidato la squadra partenopea per quasi quattro anni dal 2009 al 2013. Nella rituale conferenza stampa della vigilia l’allenatore della squadra piemontese ha parlato della sfida di domani ammettendo: «Ho seguito la gara tra Napoli e Stella Rossa, forse avrebbe meritato di vincere. Sono in forma, giocano molto bene, hanno dominato, penso che più o meno abbiano fatto la stessa nostra gara di Udine, uscendo anch’essi con un pareggio. Inoltre hanno un top allenatore e anche per questo vorrei un risultato positivo».

Mazzarri è tornato successivamente sull’ultima gara affrontata dal Torino, in trasferta contro l’Udinese: «Contro i bianconeri abbiamo avuto sfortuna nel gol subito, il resto non lo voglio commentare. Ci è mancata un po’ di cattiveria in zona gol: potevamo forse farcela anche negli ultimi minuti. Ma se volevo una prova di maturità, dico che la squadra ha dato risposte importanti. L’Udinese è una buona squadra, ma non è nella stessa fascia del Napoli: quella di domani sarà un’altra bella verifica per noi. Se facciamo una partita come abbiamo affrontato i secondi tempi di Roma ed Inter, allora vorrebbe dire che stiamo facendo un ulteriore passo in avanti. Io parlo di prestazioni, perché il risultato porta a risultati a volte incontrollati e incontrollabili».

Il tecnico ha parlato anche degli uomini che domani potrebbero essere titolari contro il Napoli: «Zaza sta acquisendo pian piano il ritmo, però, per essere al top deve allenarsi forte e fare partite. In questo momento non penso che sia al top: domattina sceglierò la formazione, abbiamo provato anche diverse soluzioni. Iago Falquè purtroppo non sarà della partita, forse De Silvestri sì come Soriano, entrambi rientrati dall’infermeria».

Infine su De Laurentiis e Cairo che hanno ha speso belle parole nei confronti del tecnico: «Mi fa molto piacere, sono entrambi dei bravi presidenti: Cairo è sempre presente, sa sempre tutto, non manca mai la sua partecipazione. E così anche ADL. Qui sono arrivato da poco, a Napoli sono rimasto 4 anni: se abbiamo ottenuto certi risultati è perché c’era sintonia».