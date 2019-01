Roma-Torino, Mazzarri: «Dobbiamo reagire dopo l’ultima sconfitta»

Roma-Torino, Mazzarri in conferenza stampa:«Sono molto forti. Noi dobbiamo reagire dopo la sconfitta in Coppa Italia»

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, alla vigilia della prima gara del girone di ritorno di Serie A, ha analizzato in conferenza stampa la sfida contro la Roma di Di Francesco. Ecco le parole dell’allenatore granata sul match:«La Roma è una squadra molto forte. Noi però noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, così come abbiamo già fatto nelle ultime sfide. Se scendiamo in campo al meglio riusciremo sicuramente nei nostri obbiettivi. Purtroppo nelle ultime partite stiamo raccogliendo decisamente meno di quanto abbiamo seminato. Ci sono molte assenze, ma non voglio trovare delle scuse. Mi aspetto per il futuro delle prestazioni importanti. L’idea è quella che i giovani della nostra Primavera possano arrivare ad allenarsi con la prima squadra per poter crescere. Ora c’è questa possibilità e può essere un’opportunità».

Mazzarri si è poi concentrato sui ragazzi della Primavera granata che potrebbero riuscire a prendere posto in Prima Squadra:«Millico è un ragazzo che ha doti molto importanti. Per passare in prima squadra deve sicuramente imparare a fare un buon lavoro anche senza palla, ma ha sicuramente delle ottime qualità. Oltre a lui ci sono altri ragazzi molto interessanti, ad esempio Adopo e Ferigra. Il primo è un giocatore che ha altissime possibilità di diventare importante anche nel futuro, ha la giusta struttura fisica, gli manca ancora un po’ di malizia ma ci si può lavorare. Il secondo si è già allenato con noi l’anno scorso. Come tutti i giovani che fanno bene in Primavera devono acquisire più sicurezza provando il lavoro della prima squadra per arrivare a crescere».

Il tecnico granata conclude spiegando quali sono gli obbiettivi del Torino per girone di ritorno in Serie A:«Ho molti desideri: il primo sicuramente è quello di giocare una grande partita domani, in uno stadio importante contro una squadra di grande qualità. Dobbiamo tirarci su di morale dopo la sconfitta in Coppa Italia. Siamo tutti molto arrabbiati e ci siamo rimasti male. Spero che tutto questo ci possa dare la forza di reagire. Non dobbiamo concentrarci ora sulla classifica, ma pensare partita per partita evitando gli errori di ingenuità commessi contro la Fiorentina».