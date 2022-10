Il Torino fa il Diavolo

Il Torino contro il Milan fa una partita da Diavolo: grinta, intensità e concessione di poche occasioni ai rossoneri

Il Torino contro il Milan fa una partita da Diavolo: grinta, intensità e concessione di poche occasioni ai rossoneri.

La squadra di Juric è scesa in campo a immagine e somiglianza del suo allenatore. Due occasioni concesse nei primi minuti, giusto il tempo per prendere le misure e poi l’ottima prova in fase difensiva e il doppio gancio in un minuto mandano al tappeto la squadra di Pioli. Prima vittoria contro una big del campionato e secondo successo consecutivo dopo aver fermato anche la corsa dell’Udinese settimana scorsa. E’ la miglior partenza dei granata negli ultimi anni con 17 punti in 12 giornate. Juric e i suoi giovani terribili continuano a stupire.