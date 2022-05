Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Torino e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Napoli si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Torino Napoli 0-0 MOVIOLA

1′ COMINCIA LA SFIDA – Il primo pallone è mosso dal Napoli

6′ RITMI BASSI – E’ iniziata a ritmi bassi la sfida tra granata e azzurri, con la formazione di Juric che sta mantenendo il possesso palla alla ricerca di spazi per colpire

8′ OCCASIONE BELOTTI – Cross dalla sinistra di Vojvoda, testa di Belotti e grande risposta di Ospina che salva i partenopei

11′ CONCLUSIONE ANGUISSA – Risponde subito il Napoli con un tiro rasoterra di Anguissa servito da Lozano: il pallone termina di poco a lato

15′ TENTATIVO OSIMHEN – La punta del Napoli prende palla e si giro, calciando di destro, ma il suo tentativo è centrale e facile per Berisha

22′ PUNIZIONE MERTENS – Calcio piazzato per il belga dal limite dell’area: il pallone sfiora la traversa dopo la deviazione della barriera, il Toro si salva

24′ OCCASIONE INSIGNE – Osimhen allarga per Lozano che cross in mezzo, c’è la testa di Insigne ma il capitano azzurro non angola abbastanza il pallone

31′ TIRO OSIMHEN – Osimhen si invola verso la porta di Berisha ma si allarga troppo, riuscendo comunque a conquistarsi un corner con il portiere granata che devia in angolo

38′ PRAET NON CI ARRIVA – Bella azione Brekalo-Belotti, il Gallo cerca il filtrante per Praet ma è più veloce Ospina a conquistare il pallone

44′ CONCLUSIONE BELOTTI – Il capitano granata riceve palla e riesce a girarsi, il suo tiro è deviato in corner da Koulibaly

45′ FINE PRIMO TEMPO – Si chiude senza recupero, squadre negli spogliatoi sullo 0-0

SECONDO TEMPO

46′ COMINCIA LA RIPRESA – Nessun cambio per i due allenatori

46′ AZIONE BREKALO – Subito pericoloso il Torino, con Brekalo che supera un paio di avversari e mette in mezzo: chiude in corner la difesa azzurra

Migliore in campo: Ospina al termine del primo tempo PAGELLE

Torino Napoli 0-0: risultato e tabellino

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Gemello, Pobega, Zima, Pjaca, Ansaldi, Seck, Djidji, Aina, Pellegri, Linetty. All. Juric.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. A disp. Meret, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Juan Jesus, Elmas, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna, Zanoli, Lobotka. All. Spalletti.

