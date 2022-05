Risultati classifica Serie A LIVE: il programma della trentaseiesima giornata

Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della trentaseiesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentaseiesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 6 e lunedì 9 maggio: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Tre giornate al termine del campionato con il duello Scudetto che si infiamma subito grazie al primo anticipo che vedrà l’Inter ospitare l’Empoli a San Siro, cercando di mettere un po’ di pressione al Milan impegnato domenica sera nella “fatal Verona”. Con le posizioni Champions già definite, interesse vivo sulla lotta per gli altri posti in Europa: Lazio in casa con la Samp, Atalanta al Picco e posticipo di fuoco tra Fiorentina e Roma. In chiave salvezza, invece, il Venezia domenica attende il Bologna per scongiurare la retrocessione aritmetica ma è la sfida delicatissima tra Salernitana e Cagliari a catalizzare l’attenzione.

Venerdì 6 maggio

Inter-Empoli ore 18.45

Genoa-Juventus ore 21

Sabato 7 maggio

Torino-Napoli ore 15

Sassuolo-Udinese ore 18

Lazio-Sampdoria ore 20.45

Domenica 1 maggio

Spezia-Atalanta ore 12.30

Venezia-Bologna ore 15

Salernitana-Cagliari ore 18

Verona-Milan ore 20.45

Lunedì 9 maggio

Fiorentina-Roma ore 20.45

CLASSIFICA

Milan 77

Inter 75

Napoli 70

Juventus 69

Lazio 59

Roma 59

Fiorentina 56

Atalanta 56

Hellas Verona 52

Torino 47

Sassuolo 46

Udinese 43

Bologna 43

Empoli 37

Spezia 33

Sampdoria 33

Salernitana 29

Cagliari 28

Genoa 25

Venezia 22

