Torino-Napoli, top e flop: brilla Insigne nello splendido scacchiere di Ancelotti, prova disastrosa per Moretti e per Berenguer

Riparte da Torino, dopo il sanguinoso stop all’esordio europeo contro la Stella Rossa, il cammino del Napoli. Convincente, come il 3-1 maturato all’Olimpico contro i granata di Mazzarri, a loro volta invece decisamente sotto tono.

Torino-Napoli: promossi Insigne, Ancelotti e Hamsik

INSIGNE – Ora sta davvero bene. Lo racconta in zona-gol, lo conferma svariando a tutto campo fino al triplice fischio finale: anche a risultato acquisito, regala spettacolo per il folto pubblico di fede partenopea all’ombra della Mole.

ANCELOTTI – Va bene, in classifica il Napoli è ripartito di nuovo inseguendo la solita Juve. Ma i partenopei hanno messo in cascina 12 punti su 15 fronteggiando un calendario a dir poco ostico. E con un inteso turn over volto a coinvolgere e far crescere l’intera rosa a disposizione, da Luperto a Rog non a caso entrambi titolari a Torino. Chapeau, Carletto.

HAMSIK – La miglior prestazione stagionale del Napoli, la miglior prestazione stagionale di Hamsik. E forse non soltanto di questo scampolo di campionato. Finalmente ispirato e al centro della manovra, protagonista nel rendere docile una trasferta che alla vigilia non lo era per nulla…

Torino-Napoli: bocciati Moretti, Berenguer e Baselli

MORETTI – La strada del Toro è subito in salita, uno Zoncolan da scalare tutta sui pedali, e lui è l’indiziato principale. Rinvia maldestramente addosso a N’Koulou e, prima ancora di cominciare, il Napoli sta già esultando per il vantaggio-lampo…

BERENGUER – Ha l’occasione per convincere Mazzarri, ma la cestina in malo modo: non riesce mai ad incidere sull’inedito out di sinistra, non trova la pennellata giusta nemmeno da fermo vanificando quasi tutti i palloni inattivi calciati.

BASELLI – Prova leggerina, come capita fin troppo sovente. Il Napoli giganteggi in mezzo al campo facendo vedere sprazzi di grande calcio, lui annaspa tra un passaggio e l’altro senza riuscire a mordere.