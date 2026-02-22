Torino, parla Vlasic: «Dobbiamo guardarci tutti negli occhi, siamo in una situazione difficile»

Torino, Vlasic scuote tutti: «Dobbiamo guardarci tutti negli occhi, perché siamo in una situazione molto difficile»

Il Torino crolla a Marassi contro il Genoa, incassando un pesante 3-0 che complica ulteriormente la classifica dei granata, ora pericolosamente vicini alla zona retrocessione con 27 punti. La gara si è messa subito in salita: due gol subiti nel primo tempo e il rosso a Ilkhan nei minuti di recupero hanno reso impossibile qualsiasi tentativo di rimonta.

Nella ripresa è arrivato anche il terzo gol dei rossoblù, che ha chiuso definitivamente il match. A fine partita Marco Baroni ha scelto di non rilasciare dichiarazioni, mentre ai microfoni di DAZN è intervenuto Nikola Vlašić per commentare la prestazione del Torino.

PAROLE – «Questa è stata una brutta partita, siamo entrati molli prendendo subito gol, poi con l’uomo in meno è stato veramente difficile contro una squadra aggressiva. Dobbiamo guardarci tutti negli occhi, perché siamo in una situazione molto difficile e dobbiamo accettare questa posizione di classifica per provare a fare meglio»

«Oggi è stata la giornata più triste, perché pensavo che la squadra stesse bene e invece in partita è stato tutto il contrario: contro la Lazio dobbiamo fare tutti meglio».

Queste invece le parole di Vlasic a Sky Sport:

PAROLE – «Dobbiamo avere consapevolezza perché siamo in un momento difficile. Ogni giocatore deve alzare il livello. Questa è una brutta situazione e non siamo abituati. Ora dobbiamo guardare avanti, abbiamo una settimana per lavorare. Spero che la squadra abbia capito cosa è successo oggi per andare avanti»