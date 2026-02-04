Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. I nuovi arrivati…»

Published

2 ore ago

on

By

Petrachi

Torino, Gianluca Petrachi – direttore sportivo dei granata – ha parlato così prima del match di Coppa Italia contro l’Inter. Le sue dichiarazioni

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Mediaset prima del quarto di Coppa Italia contro l’Inter. Le sue dichiarazioni.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’INTER E IL RISPETTO PER IL SUO ORGANICO – «L’Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A, lo dico da tempo. Sarà difficile ma ce la giocheremo, siamo qui per questo».

INFERMERIA E NUOVI ARRIVI – «Purtroppo abbiamo perso Casadei per influenza, mentre Adams ha un fastidio muscolare e non è giusto rischiarlo. Valuteremo i ragazzi che sono arrivati, ne avremo bisogno».

GIUDIZIO SUL MERCATO DI GENNAIO – «I due braccetti sono stati presi, poi abbiamo preso il centrocampista e l’attaccante. Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto».

L’INTERVISTA COMPLETA DI PETRACHI PRIMA DI INTER TORINO

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto4 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×