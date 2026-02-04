Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. I nuovi arrivati…»

Torino, Gianluca Petrachi – direttore sportivo dei granata – ha parlato così prima del match di Coppa Italia contro l’Inter. Le sue dichiarazioni

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Mediaset prima del quarto di Coppa Italia contro l’Inter. Le sue dichiarazioni.

L’INTER E IL RISPETTO PER IL SUO ORGANICO – «L’Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A, lo dico da tempo. Sarà difficile ma ce la giocheremo, siamo qui per questo».

INFERMERIA E NUOVI ARRIVI – «Purtroppo abbiamo perso Casadei per influenza, mentre Adams ha un fastidio muscolare e non è giusto rischiarlo. Valuteremo i ragazzi che sono arrivati, ne avremo bisogno».

GIUDIZIO SUL MERCATO DI GENNAIO – «I due braccetti sono stati presi, poi abbiamo preso il centrocampista e l’attaccante. Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto».

L’INTERVISTA COMPLETA DI PETRACHI PRIMA DI INTER TORINO